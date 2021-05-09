Червиченко высказался об отстранении арбитра Васильева

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» решение ЭСК РФС отстранить арбитра Станислава Васильева от работы в Тинькофф РПЛ до окончания служебной проверки.

«Васильев — неоднозначный парень. Походу чемпионата некоторые его решения меня очень удивляли. Его отстранение никаким удивлением для меня не стало. Если у Вилкова были железные основания для отстранения, то у Васильева всё на тоненького. Наши судьи могут нормально судить, когда хотят. За этот год они должны забыть о том, что можно какие-то вещи исполнять. Иначе нужно менять весь судейский корпус», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко считает, что главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу нужно быть более жестким по отношению к авторитетным судьям.

«Уверен, что Хачатурянц будет разгребать всю эту пирамиду. Это не просто. Никто без боя эту систему не отдаст. Я очень рад, что отстранили Васильева. Это внушает оптимизм. Нужно отстранить еще некоторых судей, пока мало. Плюс, надо быть пожестче по отношению к авторитетным арбитрам», — добавил Червиченко.

В пятницу, 7 мая, Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте в матче 28-го тура с «Ахматом» (1:0).

(Владимир Пушкарев)