Кафельников: «Для меня будет лучше, если в «Спартак» пригласят Гвардиолу или Клоппа»

Бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Химками», а также рассказал, кто должен возглавить московский клуб.

«Будет хороший и красивый матч, в котором мы должны забрать три очка. Других ожиданий у меня нет. Что касается второй путевки в Лигу чемпионов, то сейчас это не главное, главное — завтрашний матч.

Выбор тренера — не прерогатива болельщиков. Для этого есть руководство клуба, которое принимает данные решения. Что мы тут можем сделать? Будет Руй Витория — будем с ним работать. Не хочу обсуждать, кого бы еще пригласили, но для меня будет лучше, если пригласят Гваридолу. Бердыев? «Спартаку» нужен Гвардиола, а не Бердыев. Ну, либо Клопп, тогда было бы хорошо", — сказал Кафельников «СЭ»

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 44 балла и восьмая строчка. Матч между этими командами пройдет 10 мая.

(Владислав Флегонтов)