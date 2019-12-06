Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Локомотива» на матч 19-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Туле, начало — в 19.30 (мск).

В старте команды Игоря Черевченко выйдет вратарь Михаил Левашов. В гостевой встрече с ЦСКА в понедельник (1:0) ворота туляков защищал Егор Шамов.

У «Локо» с первых минут сыграют хавбек Роман Тугарев и вернувшийся в состав после повреждения Дмитрий Баринов. При этом вторую встречу подряд пропускают Гильерме и Антон Миранчук.

Стартовый состав «Арсенала»: Левашов — Комбаров, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес — Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Лесовой — Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Аджоев, Кангва, Тудорие.

Стартовый состав «Локомотива»: Коченков — Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Рыбус — Ал. Миранчук, Баринов, Мурило, Крыховяк, Тугарев — Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

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