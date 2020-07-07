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«Арсенал» — «Крылья Советов»: Лысцов сравнял счет

7 июля 2020, 21:09
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Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов забил гол на 39-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом». Он забил первый гол в сезоне в результате розыгрыша углового и сравнял счет — 1:1.

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.

Арсенал Т — Крылья Советов

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