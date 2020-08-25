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«Арсенал» — «Химки»: Казанцев не сбивал Пантелеева. За что удален игрок гостей?

22:38
25 августа. 5-й тур РПЛ. «Арсенал» — «Химки». 25 августа. 5-й тур РПЛ. «Арсенал» — «Химки». 25 августа. 5-й тур РПЛ. «Арсенал» — «Химки». 25 августа. 5-й тур РПЛ. «Арсенал» — «Химки». 25 августа. 5-й тур РПЛ. «Арсенал» — «Химки».
25 августа. 5-й тур РПЛ. «Арсенал» — «Химки».
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На 77-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Химки» ошибся арбитр Николай Волошин, вынесший второе предупреждение полузащитнику гостей Данилу Казанцеву и удаливший его с поля. В единоборстве с Владиславом Пантелеевым он не дотронулся до соперника ногой, как могло показаться судье. Контакта не было.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Алексей Стипиди не имели права вмешаться в действия рефери, так как речь шла о желтой карточке. (Александр Бобров)

Арсенал Т — Химки

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