На 77-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Химки» ошибся арбитр Николай Волошин, вынесший второе предупреждение полузащитнику гостей Данилу Казанцеву и удаливший его с поля. В единоборстве с Владиславом Пантелеевым он не дотронулся до соперника ногой, как могло показаться судье. Контакта не было.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Алексей Стипиди не имели права вмешаться в действия рефери, так как речь шла о желтой карточке. (Александр Бобров)