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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — ЦСКА: два удаления у туляков в концовке встречи

15:56

«Арсенал» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА остался вдевятером.

На 91-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален Валерий Громыко. А на 93-й минуте вторую желтую получил хавбек Александр Довбня.

Счет в матче 2:1 в пользу туляков.

Арсенал Т — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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