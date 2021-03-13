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«Арсенал» — ЦСКА: армейцы забили, туляки остались в меньшинстве

15:52
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ЦСКА сократил отставание в счете в матче 22-го тура РПЛ против «Арсенала». На 90-й минуте встречи гол забил Наир Тикнизян.

Счет стал 2:1.

Через минуту после забитого гола с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Арсенала» Валерий Громыко.

Арсенал Т — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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