«Ростов» разгромил «Ротор» в матче молодежных команд
«Ротор» принимал «Ростов» в рамках 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Гости разгромил соперников со счетом 5:0.
Молодежные команды
17-й тур
«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 0:5 (0:1)
Голы: Саплинов, 35 (0:1). Турищев, 53 (0:2). Турищев, 69 (0:3). Турищев, 83 (0:4). Саплинов, 90+3 (0:5).
Судья: Чичилян (Бронницы).
13 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю