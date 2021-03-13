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«Ростов» разгромил «Ротор» в матче молодежных команд

15:57

«Ротор» принимал «Ростов» в рамках 17-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Гости разгромил соперников со счетом 5:0.

Молодежные команды

17-й тур

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 0:5 (0:1)

Голы: Саплинов, 35 (0:1). Турищев, 53 (0:2). Турищев, 69 (0:3). Турищев, 83 (0:4). Саплинов, 90+3 (0:5).

Судья: Чичилян (Бронницы).

13 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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