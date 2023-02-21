Воспитанник ЦСКА Арбузов скоро подпишет контракт с первой командой армейцев

Как стало известно «СЭ», 19-летний полузащитник молодежного ЦСКА Ярослав Арбузов в ближайшее время подпишет первый контракт с основной командой красно-синих.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 13 матчей за молодежный состав армейцев в Молодежной футбольной лиге и отдал 1 голевую передачу.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.