Захарян рассказал, что журналист Фабрицио Романо задавал ему вопросы о возможном переходе в «Челси» из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что журналист Фабрицио Романо задавал ему вопросы в социальных сетях о переходе в «Челси».

«Фабрицио Романо писал в директ. Спрашивал, когда я приеду. Думаю, он был в курсе, что предложение было. Я со своим косым английским сказал, что пока не знаю. Знаю, что нужно учить английский», — сказал Захарян.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.