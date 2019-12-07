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Арнор Сигурдссон: «У ЦСКА есть отличная возможность выйти на второе место»

13:19
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Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о задачах на матч 19-го тура РПЛ против «Краснодара». Матч начнется в 16:30 мск.

— У нас есть отличная возможность выйти на второе место, — цитирует Сигурдарссона официальный Twitter ЦСКА. — Постараемся уйти на зимний перерыв в хорошем настроении, но будет непросто, тем более «Краснодар» постарается взять реванш.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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