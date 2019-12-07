Арнор Сигурдссон: «У ЦСКА есть отличная возможность выйти на второе место»

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о задачах на матч 19-го тура РПЛ против «Краснодара». Матч начнется в 16:30 мск.

— У нас есть отличная возможность выйти на второе место, — цитирует Сигурдарссона официальный Twitter ЦСКА. — Постараемся уйти на зимний перерыв в хорошем настроении, но будет непросто, тем более «Краснодар» постарается взять реванш.