Арнор Сигурдссон: «У ЦСКА есть отличная возможность выйти на второе место»
13:19
Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о задачах на матч 19-го тура РПЛ против «Краснодара». Матч начнется в 16:30 мск.
— У нас есть отличная возможность выйти на второе место, — цитирует Сигурдарссона официальный Twitter ЦСКА. — Постараемся уйти на зимний перерыв в хорошем настроении, но будет непросто, тем более «Краснодар» постарается взять реванш.
?? #КраснодарЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 7, 2019
? #РПЛ
? 16:30 мск
? Краснодар
? #МатчТВ pic.twitter.com/rNJzS9pENb
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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