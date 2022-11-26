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Сегодня, 10:55

Ари признался, что скучает по России

Виктория Кравченко
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«Локомотива», «Краснодара», «Спартака» Ари рассказал, что скучает по России. Он признался, что его жизнь стала спокойнее после того, как он покинул Россию.

«Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.

Ел ли я борщ? Ха-ха, братишка, я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив», нидерландский АЗ и другие команды. Последним клубом футболиста в России был «Краснодар», который он покинул по окончании сезона-2020/2021.

ФК Краснодар
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

 6
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Краснодар

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Локомотив

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