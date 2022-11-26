Источник: защитник сборной Мексики Монтес открыт для предложений от клубов РПЛ

Защитник сборной Мексики Сезар Монтес открыт для предложений от клубов РПЛ.

Летом 25-летним мексиканцем интересовалось «Динамо». Extremo Deportivo сообщало, что бело-голубые заплатят за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

«Динамо» хотело приобрести Сезара этим летом, но сделку и итоге так и не закрыло. Мы неоднократно общались с его агентом по возможному переходу в РПЛ. Игрок открыт для предложений из России.

Это очень качественный центральный защитник, основной игрок сборной Мексики. Многие могли его видеть в игре против Польши. Очень сильный физически, здорово ведет единоборства, хорош при игре на втором этаже. Не зря за ним следят многие европейские клубы. Со 100-прооцентной уверенностью могу сказать, что он заиграет в любом российском топ-клубе. Но тут палка о двух концах: чем лучше он играет на ЧМ, тем больше будет его трансферная стоимость. Соответственно — его будет сложнее привезти в Россию», — цитирует футбольного посредника Сергея Галунова Metaratings.ru.

На данный момент Монтес играет в составе сборной Мексики на ЧМ-2022.

В этом сезоне защитник провел за «Монтеррей» 17 матчей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.