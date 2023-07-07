Ари хочет стать президентом «Спартака» или «Зенита»
Бывший футболист ряда российских клубов Ари заявил о желании стать президентом «Спартака».
«Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе, умею решать вопросы и проблемы. Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели. Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
С февраля 2022 года Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе». В минувшем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года он получил российское гражданство.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -