Гладилин заявил, что менеджмент ЦСКА работает на высшем уровне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу ЦСКА в нынешнее трансферное окно.

«Для ЦСКА продажа Медины за 7 миллиона евро — идеальный вариант. Пять с плюсом за эту сделку армейцам. Мне не кажется, что ЦСКА теряет хватку в трансферной политике. В клубе работает Гинер, он идеален. Менеджмент армейцев работает на высшем уровне. А что хочет «Спартак» — пока непонятно», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.

Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.