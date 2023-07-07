Гладилин заявил, что менеджмент ЦСКА работает на высшем уровне
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу ЦСКА в нынешнее трансферное окно.
«Для ЦСКА продажа Медины за 7 миллиона евро — идеальный вариант. Пять с плюсом за эту сделку армейцам. Мне не кажется, что ЦСКА теряет хватку в трансферной политике. В клубе работает Гинер, он идеален. Менеджмент армейцев работает на высшем уровне. А что хочет «Спартак» — пока непонятно», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.
По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.
Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.
Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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