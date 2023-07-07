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Афанасьев сомневается, что Фернандес перейдет в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал слухи о том, что «Зенит» может подписать защитника Марио Фернандеса.

«Во-первых, у меня большие сомнения, что это случится. Ну а если это вдруг произойдет, то я считаю, что ни о каком предательстве речь идти не может. У нас многие хорошие футболисты переходят из клуба в клуб — тогда у нас половина РПЛ предатели? У каждого свои причины для перехода и свои взгляды на дальнейшее продолжение карьеры», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В четверг, 6 июля Брейдо сообщал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-fernandes-predatel-u-nas-togda-polovina-futbolistov-rpl-predateli-raz-perehodyat-iz-kluba-v-klub/
Марио Фернандес
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