«Ахмат» победил «Пари НН», забив на 90+3-й минуте

«Ахмат» победил «Пари НН» в гостевом матче 9-го тура РПЛ — 2:1.

На 43-й минуте счет открыл сенегальский защитник гостей Усман Ндонг, реализовав пенальти. На 69-й минуте итальяский нападающий нижегородцев Хуан Боселли забил ответный гол.

На 90+3-й минуте «Ахмат» забил победный гол после розыгрыша углового — отличился португальский полузащитник Мануэль Келиано.

«Пари НН», набрав в 9 матчах 6 очков, занимает 14-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 очками идет на седьмом месте.