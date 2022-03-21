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Сегодня, 11:15

Вилков — о разгроме Слуцкого: «Нормальный мужчина должен сам подать в отставку»

Арбитр Вилков считает, что Слуцкий должен уйти в отставку после разгрома от ЦСКА
Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Михаил Вилков в разговоре с «СЭ» раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от ЦСКА (6:1) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера «Рубина». В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!» — сказал Вилков «СЭ».

21 марта в клубе отметили, что команду к матчу 22-го тура против «Химок» будет готовить именно Слуцкий. Команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

После матча «Рубин» — «Ростов» (1:2), который состоялся 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
6:1
Рубин
Голы
Юсуф Языджи, 5 (1:0), Гбамен, 11 (2:0), Медина, 24 (3:0), Карраскаль, 26 (4:0), Кучаев, 38 (4:1), Юсуф Языджи, 67 (5:1), Юсуф Языджи, 86 (6:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников (Магнуссон, 46) Дивеев Карраскаль (Эджуке, 80) Зайнутдинов (Яковлев, 65) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Ахметов, 89) Обляков
Рубин
Дюпин Бегич Зотов Тальби Бакаев (Фаттахов, 70) Ломовицкий Кварацхелия (Тесленко, 86) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 86) Онугха (Кузнецов, 78)
Предупреждения
Щенников 15’, Обляков 34’, Зайнутдинов 58’  -  Ломовицкий 20’, Бегич 25’, Фаттахов 78’
Удаления
Ломовицкий 44’ (вторая ж.к), Бегич 85’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Панин (Дмитров) Богданов (Верея)

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
10
5
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В «Рубине» сообщили, что Слуцкий будет готовить команду к матчу с «Химками»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
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