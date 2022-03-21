Арбитр Вилков считает, что Слуцкий должен уйти в отставку после разгрома от ЦСКА

Российский арбитр Михаил Вилков в разговоре с «СЭ» раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от ЦСКА (6:1) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера «Рубина». В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!» — сказал Вилков «СЭ».

21 марта в клубе отметили, что команду к матчу 22-го тура против «Химок» будет готовить именно Слуцкий. Команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

После матча «Рубин» — «Ростов» (1:2), который состоялся 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».