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Сегодня, 10:43

В «Рубине» сообщили, что Слуцкий будет готовить команду к матчу с «Химками»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Витесс»

В «Рубине» прокомментировали будущее главного тренера Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«Слуцкий будет готовить «Рубин» к игре с «Химками», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу казанцев.

Вчера, 20 марта, казанский клуб потерпел самое крупное поражение в РПЛ, проиграв ЦСКА в 22-м туре РПЛ со счетом 6:1.

1 апреля «Рубин» дома примет «Химки» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ. Начало игры — в 19.00 (мск). Казанский клуб идет десятым, набрав 25 очков.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/slutskiy-1779219891.html
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
Леонид Слуцкий
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
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Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
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Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
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