Роман Бабаев рассказал, как строятся отношения ВЭБ и ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношениях ВЭБ и футбольного клуба.

«Отношения ВЭБ и ПФК ЦСКА строятся по формату широкого стратегического партнерства. Они предполагают поддержку клуба по привлечению спонсоров, договор на нейминг стадиона, инвестиции корпорации в развитие клуба, различные социальные проекты.

Кроме того, ВЭБ использует бренд ПФК ЦСКА в своих маркетинговых коммуникациях», — цитирует Бабаева Sport24.

Весной 2020 года ВЭБ завладела 77,63 процента акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Долговые обязательства ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ стал основным владельцем клуба.