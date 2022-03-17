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Сегодня, 13:46

Кавазашвили рассказал, что возможность сокращения зарплат футболистов обсуждается в РФС

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили рассказал, что возможность понижения зарплат футболистов обсуждается в Российском футбольном союзе (РФС).

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что было бы логично, чтобы футболисты сейчас пошли на уменьшение зарплаты.

«То, что Журова предложила, уже давно муссируется в РФС и некоторых общественно значимых спортивных организациях. Сейчас уезжают легионеры, и у нас нет дальнейшего выхода на европейский футбольный рынок, поэтому получается, что этот вопрос действительно нужно пересмотреть», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее появилась информация о возможных сокращениях зарплат футболистов в «Уфе» и «Краснодаре».

Анзор Кавазашвили
Футбол
РФС
2
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Кавазашвили о зарплатах футболистов РПЛ: «За плохую игру они должны получать намного меньше»
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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Зенит – Рубин
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
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Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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