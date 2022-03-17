Кавазашвили рассказал, что возможность сокращения зарплат футболистов обсуждается в РФС

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили рассказал, что возможность понижения зарплат футболистов обсуждается в Российском футбольном союзе (РФС).

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что было бы логично, чтобы футболисты сейчас пошли на уменьшение зарплаты.

«То, что Журова предложила, уже давно муссируется в РФС и некоторых общественно значимых спортивных организациях. Сейчас уезжают легионеры, и у нас нет дальнейшего выхода на европейский футбольный рынок, поэтому получается, что этот вопрос действительно нужно пересмотреть», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее появилась информация о возможных сокращениях зарплат футболистов в «Уфе» и «Краснодаре».