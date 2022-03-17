Экс-арбитр Хусаинов объяснил, почему ВАР не отменил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение ЭСК признать ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте матча против «Краснодара» (1:2).

«К судьям претензий нет. Они получили подготовку от своих руководителей. На ВАР сидят тоже живые люди, которым доверяют. Но как показывает практика, обращений от клубов в ЭСК очень много — это не есть хорошо. ВАР это прекрасно, но там сидят такие же ребята. Почему видеоассистенты не исправили очевидную ошибку? К сожалению, уровень судейской образованности у них очень слабый. Было бы здорово, если бы там сидели ребята, которые прекрасно разбираются в футболе. А у нас действующих высококвалифицированных арбитров два человека!» — сказал Хусаинов «СЭ».

ЭСК РФС признал, что арбитр Евгений Кукуляк правильно не засчитал 2 гола в ворота «Краснодара», а также ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте.