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Арбитр Кукуян не выполнил просьбу Смолова. Почему?

18:35
17 октября. 11-й тур. «Локомотив» — «Уфа». 17 октября. 11-й тур. «Локомотив» — «Уфа». 17 октября. 11-й тур. «Локомотив» — «Уфа».
17 октября. 11-й тур. «Локомотив» — «Уфа».
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На 48-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» арбитр Павел Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда нападающий железнодорожников Федор Смолов указывал, что Алексей Никитин сыграл в мяч рукой. Видеоповторы подтверждают, что судья поступил верно: защитник не нарушил правила, мяч попал ему в то место выше локтя, которым можно играть. (Александр Бобров)

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