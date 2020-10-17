Арбитр Кукуян не выполнил просьбу Смолова. Почему?
На 48-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» арбитр Павел Кукуян не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда нападающий железнодорожников Федор Смолов указывал, что Алексей Никитин сыграл в мяч рукой. Видеоповторы подтверждают, что судья поступил верно: защитник не нарушил правила, мяч попал ему в то место выше локтя, которым можно играть. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.