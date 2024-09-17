Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение Андреева 19 сентября

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ» о дате рассмотрения обращения бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу об отстранении от футбольной деятельности.

«Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение Дмитрия Андреева 19 сентября», — заявили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

43-летний Андреев, работавший с «Оренбурге» с июля 2019 , был отстранен на год (и еще два года условно) от футбольной деятельности за поведение после матча с «Ростовом» (2:3).