Глебов: «Трансферные слухи? Каждые полгода какие-то разговоры»

Капитан «Ростова» Даниил Глебов отреагировал на трансферные слухи под конец летнего заявочного периода.

«Устал ли от трансферных слухов? Привычно, каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять. Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил. Мне агент не рассказывает, кто мною интересуется», — сказал Глебов «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику дончан со стороны ЦСКА и «Спартака». После 8 туров чемпионата России «Ростов» занимает 7-е место, набрав 11 очков.