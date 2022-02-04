Бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал, как Романцеву понадобилась сакральная жертва
Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая стал героем «Разговора по пятницам». В интервью он вспомнил недолгий период работы знаменитого тренера Олега Романцева в подмосковной команде.
— С Романцевым, который сменил Виталия Шевченко в «Сатурне», сгорели в четырех матчах из пяти.
— Совершенно верно. Лишь у тонущего «Уралана» выиграли. Я знаю, почему посыпались.
— Почему же?
— Многие футболисты поняли — в межсезонье их уберут! Даже какие-то списки ходили...
— В раздевалке после матчей вы бывали?
— Всегда.
— Бурные моменты случались?
— Иногда бутылки летали... О, вспомнил прикол! Проигрываем дома кому-то слабенькому 0:1, перерыв. В раздевалку зашел большой руководитель с мотивационной речью. Выговорился — начал оглядываться. Чтобы к кому-то обратиться лично. Наткнулся взглядом на Базаева: «Ну, Джаба. Хотя бы ты заведись! Ты же кавказец, ты же дагестанец! Дай огня!» — «Я осетин...» — «Да какая разница?!»
— Луческу тоже просил «дать огня» кого-то из бразильцев «Шахтера». Тот и дал — запустил бутылкой в самого Мирчу.
— В «Сатурне» ничего похожего не было. Хотя первая тренировка Олега Ивановича получилась жесткая. Был у нас перуанец Идальго. Левша, быстренький. Долго договаривались — но все-таки подписали. Вот появляется Романцев. Заглядывает перед тренировкой в раздевалку: «Все выходим на железных шипах». А латиноамериканцы вообще не знают, что это. Нет у них таких бутс!
— Вышел в обычных?
— Да, на резинках. Не было других. Даже не понял, насколько это важно. Никакого вызова Олегу Ивановичу.
— Реакция?
— Тут же был отчислен из команды!
— Лихо.
— Олег Иванович просек не те бутсы в секунду. Первым делом осмотрел, кто в чем. Я понимаю, ему надо было показать, кто здесь альфа-дог. Ну и выгнал. А у Идальго действующий контракт! Куда девать парня? Отдали в аренду, в Перу.
— Задобрить Романцева не удалось?
— Пытались: «Иваныч, подумай, у Идальго контракт» — «Нет, мне не нужен!» Вот потребовалась Романцеву сакральная жертва. Зато тренировки у него классные. Интенсивные, насыщенные. Всё с мячом! Ребята кайфовали. Но вот этот слух, что многих будут убирать, отравил атмосферу. Едва появился Романцев, в воздухе повисла безнадега.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7