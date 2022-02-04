Бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал, как Романцеву понадобилась сакральная жертва

Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая стал героем «Разговора по пятницам». В интервью он вспомнил недолгий период работы знаменитого тренера Олега Романцева в подмосковной команде.

— С Романцевым, который сменил Виталия Шевченко в «Сатурне», сгорели в четырех матчах из пяти.

— Совершенно верно. Лишь у тонущего «Уралана» выиграли. Я знаю, почему посыпались.

— Почему же?

— Многие футболисты поняли — в межсезонье их уберут! Даже какие-то списки ходили...

— В раздевалке после матчей вы бывали?

— Всегда.

— Бурные моменты случались?

— Иногда бутылки летали... О, вспомнил прикол! Проигрываем дома кому-то слабенькому 0:1, перерыв. В раздевалку зашел большой руководитель с мотивационной речью. Выговорился — начал оглядываться. Чтобы к кому-то обратиться лично. Наткнулся взглядом на Базаева: «Ну, Джаба. Хотя бы ты заведись! Ты же кавказец, ты же дагестанец! Дай огня!» — «Я осетин...» — «Да какая разница?!»

— Луческу тоже просил «дать огня» кого-то из бразильцев «Шахтера». Тот и дал — запустил бутылкой в самого Мирчу.

— В «Сатурне» ничего похожего не было. Хотя первая тренировка Олега Ивановича получилась жесткая. Был у нас перуанец Идальго. Левша, быстренький. Долго договаривались — но все-таки подписали. Вот появляется Романцев. Заглядывает перед тренировкой в раздевалку: «Все выходим на железных шипах». А латиноамериканцы вообще не знают, что это. Нет у них таких бутс!

— Вышел в обычных?

— Да, на резинках. Не было других. Даже не понял, насколько это важно. Никакого вызова Олегу Ивановичу.

— Реакция?

— Тут же был отчислен из команды!

— Лихо.

— Олег Иванович просек не те бутсы в секунду. Первым делом осмотрел, кто в чем. Я понимаю, ему надо было показать, кто здесь альфа-дог. Ну и выгнал. А у Идальго действующий контракт! Куда девать парня? Отдали в аренду, в Перу.

— Задобрить Романцева не удалось?

— Пытались: «Иваныч, подумай, у Идальго контракт» — «Нет, мне не нужен!» Вот потребовалась Романцеву сакральная жертва. Зато тренировки у него классные. Интенсивные, насыщенные. Всё с мячом! Ребята кайфовали. Но вот этот слух, что многих будут убирать, отравил атмосферу. Едва появился Романцев, в воздухе повисла безнадега.