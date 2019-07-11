Анзор Кавазашвили: "Раньше играли за семью, родных и друзей – сейчас за деньги. И в этом большой минус"

На презентации книги о Федоре Черенкове, написанной Игорем Рабинером и Владимиром Галединым, бывший вратарь "Спартака" и сборной России Анзор Кавазашвили поделился с "СЭ" мнением о книге, красно-белых, а также сравнил российский футбол с советским.

– Для меня все то, что связано с футболом и футбольной журналистикой – всегда очень приятно. Тем более что сегодня такое знаменательное, историческое событие, – признался Кавазашвили. – Надо иметь большое мужество, чтобы написать книгу про нашего Федора. У него в жизни были разные перипетии. Надо уметь преподнести народу все, что в советском футболе и в российском сохранилось. А сохранилась добрая память о Федоре.

Самое страшное, что молодежь забывает нас, ветеранов. Почему? Потому что если ты участвуешь как журналист в передачах, в телевидение, в прессе, как Женя Ловчев, то это здорово, тебя все знают. А мы меньше участвуем, нас мало приглашают, и поэтому о нас люди забывают, наши лица забывают. Я бы очень хотел, чтобы журналисты чаще создавали хорошие материалы о ветеранах, знаменитых, легендарных, чтобы знали, что за люди были воспитаны в Советском Союзе и как они продолжают свою жизнь.

– Большая разница между нынешним футболом и советским, в который вы играли?

– Огромная. Во-первых, мотивация. Раньше играли за страну, за клуб. Сейчас – за деньги. Это уже огромная разница.

– Это минус или плюс?

– Это минус. Плюс для них, минус для страны. Когда футболист выходит и играет за своих родителей, за свой клуб, за своих близких, он отдается душой. Он выкладывается полностью.

– Сейчас таких футболистов нет?

– Есть, но очень мало. Что я могу сказать про Гильерме? Он в "Локомотиве" столько лет играл, получил почет и уважение, в сборную взяли. Он якобы хочет идти в "Спартак". Что он с детства болел за "Спартак" и мечтает закончить там карьеру? Или, может быть, там больше предложили? Вот вам мотивация – деньги. Я не хотел бы ставить преданность клубу и деньги на одну позицию. Их, конечно, нужно разделять.

– Как вам нынешняя ситуация в "Спартаке"?

– Мне хочется, чтобы моя любимая команда, за которую я с детства болею, играла бы удачно и хотя бы на 90 процентов была похожа на ту команду, которая была у нас, когда я играл. Это была великая команда! Давайте пожелаем, чтобы наши клубы прогрессировали. "Краснодар" взялся из ниоткуда, развивается. Хочется, чтобы по его пути шли остальные. Пожелаю Валере Карпину доказать с "Ростовом", что он классный тренер и что он не зря несколько лет работал в "Спартаке". (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

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