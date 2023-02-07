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Представитель Оздоева: «Дзюбе «Адана» по стилю игры не подошла»

Виталий Косик
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, объяснил почему экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог заиграть в «Адане Демирспор».

«Все знают, что Дзюба умеет хорошо играть. Но такое бывает в футболе. Может, по стилю команда не подошла. «Адана» — бегущая команда, часто играет на контратаках и через короткий пас. Это не совсем подходит под стиль игры Артема. Дзюба — сильный нападающий, но любому футболисту нужно время на адаптацию. У Месси в ПСЖ тоже поначалу не клеилось», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-ob-yasnil-pochemu-dzyuba-ne-smog-zaigrat-v-turtsii/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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