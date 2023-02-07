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Аленичев про Федуна и Зарему: «Их было слишком много в СМИ и соцсетях»

Аленичев связал успехи «Спартака» с уходом из клуба Федуна и Салиховой
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев связал последние успехи красно-белых с уходом из клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

«Вокруг «Спартака» стало меньше негатива. Связываю это с уходом Федуна и Заремы? Как один из факторов, да. Прошлых руководителей клуба было слишком много в СМИ и социальных сетях. Это все видели и читали игроки. Это не может позитивно сказываться. Чем меньше руководители говорят, тем лучше для команды. Сейчас сложилась такая ситуация, когда из руководства «Спартака» никого не видно и не слышно. Команда успокоилась и играет в хороший футбол», — приводит слова Аленичева Sport24.

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков в 17 матчах.

Источник: Sport24
Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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