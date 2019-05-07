"Анжи" подал заявку на получение лицензии РФС, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина. Клуб на протяжении всего сезона испытывает проблемы с финансированием и имеет задолженности по зарплате.

- Заявки на лицензию УЕФА подали 12 клубов премьер-лиги. "Анжи", "Енисей", "Уфа" и "Крылья Советов" заявку не подавали, - сказал Летин. - Всего заявку на получение лицензии РФС подали 36 клубов, в том числе "Анжи". Заседание комиссии состоится 14 и 15 мая, 17 мая - резервный день.

Лицензия УЕФА позволяет клубу принимать участие в еврокубках.