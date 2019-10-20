Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил наличие в составе самарской команды нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

37-летний Анюков был удален с поля в матче «Оренбург» — «Крылья Советов». Защитник атаковал защитника хозяев Андреа Чуканова и ударил того плечом, за что получил прямую красную карточку.

В матче 14-го тура «Крылья» сыграют с «Зенитом».

— В целом матч получился интересный, — цитирует Анюкова пресс-служба самарцев. — Второй тайм прошел с преимуществом «Оренбурга», но мы выстояли. Хотелось бы от всей команды поблагодарить наших болельщиков, которые в большом количестве приехали в Оренбург и поддержали нас.

Насколько сложно будет «Крыльям» без вас в предстоящих матчах? Главное, чтобы Соболев играл. Это важнее. Думаю, команда постарается набрать очки.

Анюков признал, что заслужил удаление в матче с «Оренбургом»