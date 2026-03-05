Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Полузащитник «Сочи» в шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ-сборах» принял участие в челлендже и рассказал, какому клубу отдает свое сердце.

— Это два моих самых больших клуба в карьере. «Крылья» дали мне дорогу в Премьер-лиге. Это большая часть моей карьеры, поэтому первая половина сердца уходит туда. А вторая, конечно, «Спартаку». Примерно равное количество по времени я провел и там и там. Фанаты обеих команд были офигительные! — сказал игрок «Сочи».

Также Зиньковский рассказал, что в детстве симпатизировал ЦСКА.

— В детстве я болел за «Черноморец», я их воспитанник, мячи подавал там в 2000-х. А мой дедушка всегда болел за «Спартак», прям фанател. А я на тот момент не сказать, что болел, но симпатизировал... Тогда были две топовые команды — «Спартак» и ЦСКА. Когда я основательно стал смотреть футбол, был ЦСКА с Вагнером Лав, плюс еврокубки. Не сказать, что я много смотрел футбол, но было за чем следить, — рассказал Зиньковский.

Полный выпуск «1х1 на БЕТСИТИ-сборах» можно посмотреть в ВК и на YouTube.