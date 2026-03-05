Антон Зиньковский рассказал, за что ему было стыдно больше всего

Полузащитник «Сочи» принял участие в шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ-сборах».

— Была история в детстве — мы с друзьями воровали мороженое. За это очень стыдно. Мы каждый день на протяжении недели ходили в маленький магазинчик и внаглую воровали. У нас целая комбинация была — один отвлекал, другие брали. Там было так: открываешь дверь, и сразу стоит холодильник, а метрах в 10-15 за углом касса. На самом деле очень стыдно за эту историю. При том что деньги были, но этот азарт, экстрим... — рассказал Зиньковский.

Полный выпуск «1х1 на БЕТСИТИ-сборах» можно посмотреть в ВК и на YouTube.