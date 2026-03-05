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5 марта, 13:05

Антон Зиньковский рассказал, что мог перейти в киевское «Динамо»

Полузащитник «Сочи» в шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ-сборах» рассказал, что мог оказаться в украинском клубе после вылета «Крыльев Советов» в Первую лигу в 2020 году.

— Когда мы вылетели в ФНЛ с «Крыльями», я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в Премьер-лигу. Агент начал искать, а я спокойно тренировался, готовился к сезону. Потом обновилась команда, пришел Игорь Витальевич Осинькин. В этот момент со мной связалось «Динамо» Киев, они тогда играли в Лиге чемпионов. И все, когда узнавали об этом, говорили: это Лига чемпионов, прям топ. Но я сразу сказал: наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел.

Потом был «Краснодар», но предложение было очень сомнительное. И еще «Сочи» предлагал, когда тренировал Федотов. Да, можно было вернуться в РПЛ ради того, чтобы поиграть, в аренду уйти на сезон. Но в итоге получилось так, что мы собрались всей бандой с чертановскими ребятами и вышла офигенная история — финал Кубка России и первое место ФНЛ с рекордом, — сказал Зиньковский.

Также игрок «Сочи» рассказал, что им интересовались из чемпионата Франции.

— На одну из моих игр приехал человек из Монако. И перед матчем Николай Ларин (директор ФК «Чертаново») написал мне, чтобы я сыграл хорошо. В той игре против «Уфы» я сделал две голевые передачи. После встречи Ларин сказал: «Красавчик, ты сделал хороший шаг для своей карьеры». И только потом я узнал, что на этой игре был представитель из Монако, просматривал меня. Но не для «Монако», как я понял, а для чемпионата Франции. И это был единичный случай.

Естественно, я надеялся, что будет вариант в Европе, но... Прям конкретного предложения никогда не было, поэтому я никогда об этом и не думал, — отметил Зиньковский.

Полный выпуск «1х1 на БЕТСИТИ-сборах» можно посмотреть в ВК и на YouTube.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Брайан Александр Хиль
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Алексей Батраков

Локомотив

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Краснодар

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