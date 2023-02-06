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Зиньковский о конкуренции в «Спартаке»: «Как уместить нас на поле? Это головная боль тренера»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил готовность команды ко второй части сезона РПЛ.

— Гильермо Абаскаль начал разговаривать с вами по-русски?

— Да! Он учится, совмещает, когда говорит.

— На сколько процентов сейчас «Спартак» готов к сезону исходя из того, что сейчас на поле.

— Без понятия. Была тяжелая игра с «Ростовом», сейчас тоже тяжело было. Но повезло, что мы реализовали моменты. А так все игры трудные. Уже похоже на начало чемпионата по атмосфере, накалу страстей. Первый тайм был тяжелым, все бились. Много борьбы было.

— В весенней части чемпионата «Спартаку» удастся показывать яркий атакующий футбол, как это было осенью?

— Вы знаете? Я нет. Думаю, и вы не знаете. (Смеется)

— Ваша атакующая тройка во втором тайме, тройка в первом тайме, так еще и Промес в Москве. Как вас всех на поле уместить?

— Еще и Витя Мозес! Как уместить нас на поле? Это головная боль тренера. У нас тоже, конечно. Каждый и за себя, и за команду переживает. Главное, чтобы мы оставались наверху таблицы, шли как можно выше и набирали очки. Для каждого игрока это главное.

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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