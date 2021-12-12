«Спартак» поздравил Виктора Мозеса с 31-летием
«Спартак» поздравил полузащитника команды Виктора Мозеса с днем рождения.
«Виктору Мозесу — 31! Поздравляем с днем рождения, желаем семейного счастья, а также продолжать зажигать за «Спартак», — говорится в публикации красно-белых в Twitter.
Виктору Мозесу — 31! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2021
Поздравляем @VictorMoses с днём рождения, желаем семейного счастья, а также продолжать зажигать за «Спартак» ??? pic.twitter.com/Kdrv4cDulI
Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2021/22 нигериец провел 21 матч за команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.
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