Антон Шунин: "Столько динамовских болельщиков не видел никогда"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после ничьей с "Арсеналом" в 30-м туре российской премьер-лиги (3:3) отметил, что находится под впечатлением от новой арены.

– Для болельщиков сегодня был праздник: и новый стадион, и много красивых мячей было забито. День удался.

– Как оцените новый стадион: раздевалки, газон?

– Я под впечатлением. У нас лучший стадион. Наконец то, спустя десять лет, мы вернулись домой. Сегодня нас поддерживало столько динамовских болельщиков, сколько я не видел никогда. Я очень счастлив и горд, что играю в "Динамо".

– Лучший стадион в Москве?

– Для меня это лучший стадион в России.

– В первом тайме вы стояли за воротами фанатской трибуны "Динамо". Что ощущали?

– Гордость, что играю в этой команде, что у нас такой стадион. Классно, что трибуны сделали близко к полю. Болельщикам хорошо видно и очень слышно их поддержу.

– Как думаете, в дальнейшем стадион будет собирать столько же болельщиков?

– Если будем хорошо играть, люди обязательно будут приходить. Уверен, что в следующем сезоне мы начнем новую историю.

– Солнце не мешало играть – одна сторона была солнечная?

– На любом стадионе всегда в одни ворота солнце светит. Никуда от этого не деться. Только если крышу закрывать. Но летом ее закрывать – преступление. Да и крыш у нас нет практически негде в стране. (Елена Григорьевская)

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