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Антон Шунин помог одной из больниц Тверской области

08:59
Антон Шунин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Антон Шунин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что оказал помощь одной из больниц в Тверской области в борьбе с коронавирусом.

— Мой брат с друзьями создали в Instagram благотворительную страницу «Подари маску», — приводит официальный сайт РФС слова Шунина. — Ребята помогают больницам, у которых не хватает масок, дезинфицирующих средств. Я тоже участвую, недавно обратился в местную больницу в Конаково и закупил им все необходимое. Всех призываю помогать как можно чаще, особенно в это непростое время. Многие сейчас нуждаются в поддержке, и мы можем это сделать.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране заразилось 80 949 человек. Скончались от болезни 747 человек, еще 6 767 выздоровели.

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