Антон Миранчук: «В «Сьоне» начал понимать французский язык плюс-минус»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук после прилета в Россию рассказал, что пока не выучил французский язык.

— Насколько хорошо успел выучить французский?

— Начал понимать плюс-минус. Года мало, понятно. От года и дальше в целом начинаешь цеплять что-то понимать. Пару песен начал даже скачивать. В раздевалке «Сьона» не пел. Русскую музыку ставил здесь, когда с «Зенитом» только играли (смеется).

19 августа «СЭ» сообщал, что московское «Динамо» договорилось о покупке Миранчука у швейцарского клуба. Сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.