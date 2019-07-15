21:26 | Футбол — РПЛ

Антон Миранчук не забил первый пенальти в карьере

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В матче первого тура премьер-лиги "Локомотив""Рубин" на 23-й минуте хавбек железнодорожников Антон Миранчук не реализовал пенальти, назначенный за фол на Рифате Жемалетдинове. Это первый случай, когда 23-летний полузащитник был неточен с 11-метровой отметки. Ранее он забил пять пенальти за эстонскую "Левадию" и четыре за "Локомотив". (Денис Аль-Юсифи)

Локомотив - Рубин

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