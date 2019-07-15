Антон Миранчук не забил первый пенальти в карьере

В матче первого тура премьер-лиги "Локомотив" – "Рубин" на 23-й минуте хавбек железнодорожников Антон Миранчук не реализовал пенальти, назначенный за фол на Рифате Жемалетдинове. Это первый случай, когда 23-летний полузащитник был неточен с 11-метровой отметки. Ранее он забил пять пенальти за эстонскую "Левадию" и четыре за "Локомотив". (Денис Аль-Юсифи)

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