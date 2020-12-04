Антон Миранчук назвал самый яркий момент за последние годы

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук считает самым ярким моментом за последние два года попадание в Лигу чемпионов.

«Самое яркое впечатление за два года? Попадание в Лигу чемпионов и игра в ней. Меня это так окрыляет! Самые тяжелые моменты? Две травмы. Вернулся в «Локомотив» из Эстонии окрыленным, и тут такое случилось. А потом набрал форму, Лига чемпионов была на носу, и снова повреждение», — цитирует Миранчука официальный сайт железнодорожника.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Миранчук провел 14 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Брат Антона полузащитник Алексей Миранчук этим летом перешел из «Локо» в «Аталанту».