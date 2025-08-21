Антон Миранчук — о шарфе «Динамо»: «Просто подарок»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук назвал просто подарком шарф «Динамо», который ему вручили в аэропорту по прилете в Россию.

— Расскажи про шарф «Динамо». Что это?

— Это подарок. Просто подарок.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». Летом 2024 года футболист покинул московский клуб, а в сентябре того же года он подписал контракт со «Сьоном», в составе которого забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.