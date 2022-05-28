«Уфа» — «Оренбург»: гости открыли счет в начале первого тайма

«Оренбург» открыл счет в начале первого тайма в ответном стыковом матче против «Уфы». Автором гола стал нападающий гостей Джоэль Фамейе.

После подачи углового и серии рикошетов мяч оказался в ногах форварда в штрафной. Фамейе нанес не очень акцентированный удар, но после еще одного рикошета мяч все же закатился в ворота.

Напомним, что первая встреча между командами, которая прошла в Оренбурге, закончилась со счетом 2:2.