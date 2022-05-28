«Уфа» — «Оренбург»: гости открыли счет в начале первого тайма
«Оренбург» открыл счет в начале первого тайма в ответном стыковом матче против «Уфы». Автором гола стал нападающий гостей Джоэль Фамейе.
После подачи углового и серии рикошетов мяч оказался в ногах форварда в штрафной. Фамейе нанес не очень акцентированный удар, но после еще одного рикошета мяч все же закатился в ворота.
Напомним, что первая встреча между командами, которая прошла в Оренбурге, закончилась со счетом 2:2.
Источник: 352165
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|
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|
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|0 : 1
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|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
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|
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|
Химки – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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|
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Уфа
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|
|
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Сочи
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Спартак
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|1
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