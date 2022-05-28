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Сегодня, 16:14

«Уфа» — «Оренбург»: гости открыли счет в начале первого тайма

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Оренбург» открыл счет в начале первого тайма в ответном стыковом матче против «Уфы». Автором гола стал нападающий гостей Джоэль Фамейе.

После подачи углового и серии рикошетов мяч оказался в ногах форварда в штрафной. Фамейе нанес не очень акцентированный удар, но после еще одного рикошета мяч все же закатился в ворота.

Напомним, что первая встреча между командами, которая прошла в Оренбурге, закончилась со счетом 2:2.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Оренбург

Источник: 352165
Джоэль Фамейе
ФК Оренбург
ФК Уфа
2
0
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Максимилиано Кофрие

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