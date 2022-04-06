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Хачатурянц объяснил, почему отстранил Панина, Сухого и Любимова от судейства до конца сезона

Глава судейского комитета РФС Хачатурянц объяснил, почему отстранил троих судей до конца сезона
Иван Торопцев
Корреспондент
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц объяснил, почему арбитры Игорь Панин, Алексей Сухой и Роман Любимов отстранены от работы до конца сезона-2021/22.

Также судейский комитет сегодня отстранил Сергея Карасева на один матч, а Павла Шадыханова — на две игры.

«Считаю, что это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии.
Почему Карасев получил меньшее наказание, чем Панин и Сухой, которые тоже были главными арбитрами в 23-м туре? Это связано с тем, что невынесение красной карточки не повлияло впрямую на результат матча. Карасев наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона. Какие перспективы у отстраненных до конца сезона судей? Разные. Об этом мы скажем позднее», — приводит «РБ Спорт» слова Хачатурянца.

Решение об отстранении Панина, Сухого и Любимова до конца сезона-2021/22 было принято на внеочередном заседании судейского комитета РФС, которое состоялось сегодня, 6 апреля.

Экран ВАР во&nbsp;время снегопада перед матчем &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ВАР отменять нельзя, а «Сочи» показал цену разговорам о «фарм-клубе». Рабинер — о 23-м туре и тьме судейских скандалов

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ashot-hachaturyants-ob-otstranenii-panina-suhogo-i-lyubimova-za-oshibki-kotory-e-vpryamuyu-vliyayut-na-rezul-tat-matchej-budem-strogo-nakazy-vat/
Роман Любимов
Футбол
РФС
Алексей Сухой
Ашот Хачатурянц
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