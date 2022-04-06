Быстров: «Я не против поработать на VAR. Помогу и расскажу»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал «РБ Спорт» о готовности стать видеоассистентом рефери в РПЛ.

— Вы не против поработать на VAR? Вилков предложил такой вариант.

— Я не против, конечно. Помогу, расскажу. Могу вспомнить двадцать эпизодов из своей карьеры, где меня сбивали, когда я симулировал. Это все очень просто и очевидно. Но на VAR еще важно, кто повторы дает, с какого ракурса ассистент смотрит момент. У меня такое впечатление, что им не те повторы эпизодов дают. Или, наоборот, те, которые не дают полной картины.

— Судья, выходящий работать в поле, должен сам уметь играть в футбол?

— Желательно. Все-таки такой человек лучше понимает игру. Но главное даже не это. У судей должна быть одинаковая линия судейства. Чтобы они понимали, какой момент как надо оценивать. Раньше я понимал, когда судья «убивал» или «плавил» кого-то. Но сейчас, повторюсь, есть VAR. И все можно посмотреть. И нет никакого объяснения, почему принимается ошибочное решение. Получается, 99 человек смотрят повторы по ТВ и видят фол, а один, которому и надо вынести вердикт, видит совсем другое. Ну вот как так?

Ранее бывший футбольный арбитр Михаил Вилков предложил Быстрову поработать судьей на матче РПЛ, так как он часто критикует их после игр.