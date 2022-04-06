Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:52

Быстров: «Я не против поработать на VAR. Помогу и расскажу»

Быстров заявил, что не против стать видеоассистентом рефери в РПЛ
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал «РБ Спорт» о готовности стать видеоассистентом рефери в РПЛ.

— Вы не против поработать на VAR? Вилков предложил такой вариант.

— Я не против, конечно. Помогу, расскажу. Могу вспомнить двадцать эпизодов из своей карьеры, где меня сбивали, когда я симулировал. Это все очень просто и очевидно. Но на VAR еще важно, кто повторы дает, с какого ракурса ассистент смотрит момент. У меня такое впечатление, что им не те повторы эпизодов дают. Или, наоборот, те, которые не дают полной картины.

— Судья, выходящий работать в поле, должен сам уметь играть в футбол?

— Желательно. Все-таки такой человек лучше понимает игру. Но главное даже не это. У судей должна быть одинаковая линия судейства. Чтобы они понимали, какой момент как надо оценивать. Раньше я понимал, когда судья «убивал» или «плавил» кого-то. Но сейчас, повторюсь, есть VAR. И все можно посмотреть. И нет никакого объяснения, почему принимается ошибочное решение. Получается, 99 человек смотрят повторы по ТВ и видят фол, а один, которому и надо вынести вердикт, видит совсем другое. Ну вот как так?

Ранее бывший футбольный арбитр Михаил Вилков предложил Быстрову поработать судьей на матче РПЛ, так как он часто критикует их после игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-by-strov-ya-ne-protiv-porabotat-na-var-pomogu-i-rasskazhu/
Владимир Быстров
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мне от этого ни холодно ни жарко. Три очка не вернуть». Президент «Урала» Иванов — об отстранении судьи Панина до конца сезона

Тихонов: «У нас дефицит футболистов и судей. У нас везде все в дефиците»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости