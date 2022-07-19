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Тихонов о Ярцеве: «Хочу сказать спасибо за годы, которые мы провели вместе с ним. Мы помним и будем помнить»

Андрей Тихонов выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов посетил церемонию прощания с экс-главным тренером красно-белых Георгием Ярцевым.

Ярцев умер в пятницу, 15 июля, в возрасте 74 лет.

«Я выражу слова всей команды девяностых годов. Мы все здесь. Приношу соболезнования родным и близким. Ярцев был светлым и жизнерадостным человеком. Если говорить о нем, то только с огромным уважением. Такие люди — достояние нашей страны. Хочу сказать спасибо за те годы, которые мы провели вместе с ним. Вечная память. Мы помним и будем помнить», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Андрей Тихонов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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