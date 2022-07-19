Толстых выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева

Бывший президент РФС Николай Толстых выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева.

«Слова соболезнования родным и близким. Хочу поблагодарить за то, что он сделал для нашего футбола. Имя и дела Ярцева останутся в памяти не только спартаковцев.

Я остановлюсь на том, что этот человек вносил искренность, преданность дела и бескорыстную любовь в футбольное сообщество. Хочу поблагодарить его за честное, искреннее отношение к футболу, за то, что он умел выстроить отношения с футболистами. Это человек, который будет в памяти всех поколений. Мы всегда будем помнить", — приводит слова Толстых корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Бывший тренер сборной России скончался сегодня в возрасте 74 лет.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.