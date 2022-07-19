В Москве арестовали бывшего футболиста «Анжи» и «Крыльев Советов» Махача Гаджиева

Футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве за мошенничество, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 34-летний Гаджиев находился в розыске с конца 2021 года. Его задержали вечером 18 июля на Тверской улице для проверки документов, после чего выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

Гаджиев задержан, в данный момент решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.

Махач Гаджиев выступал за «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн», «Рубин», «Таврию» и «Амкар». В 2017 году он был осужден на два года условно за мошенничество.