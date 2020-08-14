Андрей Тихонов согласен с отменой двух голов «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поддержал арбитров матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ, в котором красно-белые победили «Ахмат» 2:0. В первом тайме судьи не засчитали два гола «Спартака» — сперва у Джордана Ларссона зафиксирована игра рукой, во втором Георгий Джикия попал в офсайд.

— Здесь есть буква закона. Любое касание атакующей команды рукой — это нарушение. Минимальное касание локтя было, это тоже нарушение. Даже вопросов не было. Второй незасчитанный гол — чистый офсайд.

Судьи справились. Вопросов к ним нет.