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Андрей Тихонов согласен с отменой двух голов «Спартака»

22:14

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поддержал арбитров матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ, в котором красно-белые победили «Ахмат» 2:0. В первом тайме судьи не засчитали два гола «Спартака» — сперва у Джордана Ларссона зафиксирована игра рукой, во втором Георгий Джикия попал в офсайд.

— Здесь есть буква закона. Любое касание атакующей команды рукой — это нарушение. Минимальное касание локтя было, это тоже нарушение. Даже вопросов не было. Второй незасчитанный гол — чистый офсайд.

Судьи справились. Вопросов к ним нет.

Спартак — Ахмат

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5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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