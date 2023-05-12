«Спартак» и «Торпедо» оштрафовали за нарушение регламента в матчах 26-го тура РПЛ

Стали известны санкции в отношении клубов РПЛ по итогам матчей 26-го тура РПЛ.

«Торпедо» — «Ахмат»

«Торпедо» оштрафован на 40 тысяч рублей за задержку выхода игроков перед началом матча и перед вторым таймом.

«Зенит» — «Спартак»

«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч за задержку выхода игроков перед началом матча на 4 минуты.